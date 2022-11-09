МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе по итогам торгов среды подешевели на 6,3%, до уровня ниже 1150 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на газ в Австрии выросли в десять и более раз

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1190,3 доллара за тысячу кубометров (-2,7%). Затем котировки росли и достигли ценового максимума во второй половине дня — 1242,6 доллара за тысячу кубометров (+1,6%). После этого фьючерсы вновь стали дешеветь и достигли ценового минимума на закрытии торгов — 1145,7 доллара за тысячу кубометров (-6,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, вторника, — 1222,9 доллара за тысячу кубометров.

Весь октябрь стоимость газа с поставкой в следующем месяце в целом демонстрировала устойчивое снижение. В начале ноября цены превышали 1400 долларов за тысячу кубометров, в понедельник они опускались ниже 1100 долларов, однако накануне вновь выросли.

В то же время сейчас на спотовом рынке цены примерно в 1,3 раза ниже. Стоимость газового контракта с поставкой "на день вперед" — 9 ноября — по индексу TTF составляет около 930 долларов за тысячу кубометров, следует из данных EEX. При этом средняя цена на споте в ноябре в 1,9 раза ниже, чем годом ранее — около 530 долларов за тысячу кубометров по сравнению с примерно 1000 долларов в ноябре 2021 года, свидетельствуют данные компании Elexys.

Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчётам агентства на основе данных ICE, в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2% в месячном выражении), в сентябре составляла 2093 доллара (-14,6%), а в августе была чуть выше 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.