МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти, "Газпром" сохраняет курс на укрепление энергобезопасности России и ее стратегических партнеров, говорится в сообщении компании. СМИ: СПГ с "Сахалина — 2" вновь начал продаваться по рыночной цене

"При всей существующей неопределенности долгосрочных прогнозов развития энергетического рынка роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти… "Газпром" сохраняет курс на укрепление энергетической безопасности Российской Федерации и ее стратегических партнеров. Компания продолжает развивать мощности по добыче, транспортировке и переработке углеводородов", — сообщила компания в Telegram-канале.

"Газпром" уточняет, что мировое потребление газа, как ожидается, к 2040 году может превысить уровень 2021 года примерно на 20%. Ключевую роль в увеличении энергопотребления, в том числе газа, будет играть Китай, также говорится в сообщении.

При этом, по предварительным оценкам, по итогам десяти месяцев 2022 года мировой спрос на газ сократился более чем на 40 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевым фактором этого сокращения стало снижение потребления газа в Европейском союзе: доля стран ЕС составила около 85%, сообщает "Газпром".

Компания отмечает, что в 2022 году в большинстве стран ориентир на декарбонизацию отошел на второй план — приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов.

"Главным итогом года стали структурные изменения на сырьевых рынках. Трансформация мировой энергетической системы сопровождается кризисными явлениями. Их важнейшие проявления — беспрецедентный рост цен, перенаправление поставок газа и снижение его потребления", — подчеркивает "Газпром".