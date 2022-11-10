МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Расположенное к северу от Амстердама газохранилище Бергемер, которое является одним из крупнейших хранилищ газа в Европе, заполнено на 100%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена. СМИ: немецкую Uniper и другие энергоконцерны заподозрили в спекуляциях

"Хорошая новость — это то, что газохранилище Бергемер, крупнейшее хранилище газа в Западной Европе, теперь полностью заполнено", — цитирует агентство министра.

По словам Йеттена, быстрая заполняемость газохранилищ поможет Нидерландам подготовиться к зиме.

Сообщается, что в настоящее время газохранилища в Нидерландах заполнены на 92%.