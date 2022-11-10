СМИ узнали, что одно из крупнейших газохранилищ в Европе заполнено
Reuters: газохранилище в Нидерландах, одно из крупнейших в Европе, полностью заполнено
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Расположенное к северу от Амстердама газохранилище Бергемер, которое является одним из крупнейших хранилищ газа в Европе, заполнено на 100%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена.
"Хорошая новость — это то, что газохранилище Бергемер, крупнейшее хранилище газа в Западной Европе, теперь полностью заполнено", — цитирует агентство министра.
По словам Йеттена, быстрая заполняемость газохранилищ поможет Нидерландам подготовиться к зиме.
Сообщается, что в настоящее время газохранилища в Нидерландах заполнены на 92%.
https://1prime.ru/gas/20221110/838781692.html
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