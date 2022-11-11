МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Цены на газ на по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в 2023 году могут увеличиться в среднем до 147 евро за мегаватт-час со 135 евро в нынешнем году, говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии. Биржевые цены на газ в Европе падают на семь процентов в пятницу

"Будущие контракты дают возможность предположить, что, несмотря на недавнее снижение, цены на газ по TTF вырастут в среднем до 147 евро/МВт.ч в 2023 году по сравнению со 135 евро/МВт.ч в 2022 году и снизятся до 110 евро/МВт.ч в 2024 году, что по-прежнему в пять раз превышает цену, доступную в 2020 году", — говорится в документе.

Еврокомиссия также предполагает, что цена нефти марки Brent будет на уровне 101,8 доллара за баррель в нынешнем году, после чего она может снизиться до 85 и 78 долларов за баррель в двух последующих годах.