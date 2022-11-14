МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Общий уровень "голубого топлива" в подземных хранилищах Германии достиг 99,89%, заявили в немецком Федеральном сетевом агентстве.
"Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 99,89%", — сказано в релизе.
По данным регулятора, уровень ресурса в крупнейшем немецком хранилище, находящемся в Редене, достиг 94,66%.
В агентстве добавили, что Германия избежит дефицита газа в зимний период при экономии не менее 20%. Регулятор отметил, что потребление "голубого топлива" с 31 октября по 6 ноября было ниже среднего потребления за последние четыре года из-за температуры — она была на 1,9 градуса выше, чем в предыдущие годы.
При этом в агентстве отметили, что исключать ухудшение ситуации нельзя.
https://1prime.ru/gas/20221114/838819646.html
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