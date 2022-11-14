МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Общий уровень "голубого топлива" в подземных хранилищах Германии достиг 99,89%, заявили в немецком Федеральном сетевом агентстве. Темпы закачки газа в ПХГ Евросоюза снизились

"Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 99,89%", — сказано в релизе.

По данным регулятора, уровень ресурса в крупнейшем немецком хранилище, находящемся в Редене, достиг 94,66%.

В агентстве добавили, что Германия избежит дефицита газа в зимний период при экономии не менее 20%. Регулятор отметил, что потребление "голубого топлива" с 31 октября по 6 ноября было ниже среднего потребления за последние четыре года из-за температуры — она была на 1,9 градуса выше, чем в предыдущие годы.

При этом в агентстве отметили, что исключать ухудшение ситуации нельзя.