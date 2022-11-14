МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 20% и достигли 1245 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе растут на 15 процентов

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1065,5 доллара за тысячу кубометров (+2,7%). Их стоимость по состоянию на 19.42 мск составляет 1245,4 доллара (+20%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, — 1037 долларов за тысячу кубометров. Это самый низкий с 26 октября показатель.

При этом цены на рынке спот значительно ниже. Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" — 14 ноября — составила 716,6 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи EEX. Средняя цена спотовых контрактов в ноябре еще ниже — 605,8 доллара, что почти в 1,5 раза меньше средней расчетной цены фьючерсов в ноябре (1183 доллара) и почти на 40% — средней цены спотовых контрактов в ноябре прошлого года (около 1000 долларов), следует из данных Elexys.

Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом после сокращения поставок из России вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным из-за экономии электроэнергии и теплой погоды спросом на "голубое топливо".