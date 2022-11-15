МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет поставки газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 15 ноября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Реверсные поставки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" продолжают расти

По его словам, "Газпром" подает "голубое топливо" из России в Европу через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 15 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, добавил официальный представитель холдинга.