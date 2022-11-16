МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет подачу российского газа в Европу через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 43 миллиона кубометров на 16 ноября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена. Об этом рассказал пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Отбор газа из ПХГ Евросоюза превысил закачку

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 43 миллиона кубометров на 16 ноября", — сказал он.

Куприянов добавил, что украинская сторона снова отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".