МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды опустились на 14%, ниже 1150 долларов за тысячу кубометров после взлёта в понедельник и роста во вторник, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Аналитики допустили, что в Европе к концу зимы могут остаться запасы газа

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1282,6 доллара за тысячу кубометров (-3,9%). Ценовой максимум составил 1314 долларов (-1,5%). Минимум был достигнут на закрытии торгов — 1146,3 доллара (-14,1%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 1334,6 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на бирже по итогам торгов понедельника подскочила на 20%, примерно до 1250 долларов за тысячу кубометров, а по итогам вторника — почти на 8%, до 1300 долларов. Цена на споте также взлетела. Стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" — на 15 ноября — выросла в 1,6 раза, примерно с 715 долларов до 1150 долларов за тысячу кубометров, а на 16 ноября — на 7%, выше 1235 долларов, следует из данных биржи EEX. При этом ещё в начале месяца стоимость на споте опускалась примерно до 225 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты в комментарии РИА Новости объясняли рост биржевых цен ожиданием похолодания, проблемами с поставками газа из Норвегии и неопределённостью с запуском крупного американского СПГ-завода Freeport LNG.

В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (-14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и тёплой погоды.