МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли почти на 2%, приблизившись к 1250 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Нефть Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1127,6 доллара за тысячу кубометров (–7,9%). Ценовой минимум составил 1099 доллара (–10,3%). Максимум был достигнут на закрытии торгов — 1245,6 доллара (+1,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1224,8 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле–мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и тёплой погоды.