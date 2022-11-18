МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Российская сторона поприветствовала заключение Швеции, подтвердившую диверсию на "Северных потоках", необходимо найти ответственных за ЧП, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На месте терактов на "Северном потоке" нашли следы взрывчатки

Теракты на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября. Берлин, Стокгольм и Копенгаген не исключали возможность целенаправленной диверсии.

Шведская служба безопасности в пятницу сообщила, что расследование ЧП на российских газопроводах подтвердило вариант с диверсией.

"Сам тот факт, что уже стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта — это можно как угодно называть — это лишний раз подтверждает ту информацию, которая была и есть у российской стороны", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул важность выявления ответственных за теракт.

По информации оператора Nord Stream AG, ситуация беспрецедентна, сроки ремонта газопровода оценить невозможно.

Песков подчеркнул, что для определения перспектив ремонта "Севпотоков" следует дождаться полной оценки ущерба. По его словам, необходимо "набраться терпения" и ждать анализ мест поражения объекта "от совместного предприятия" или от "Газпрома".