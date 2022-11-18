АНКАРА, 18 ноя — ПРАЙМ. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о планировании работ по оценке проекта газового хаба, предложенного РФ. Турция рассчитывает начать работы по газовому хабу в начале 2023 года

"Выразив удовлетворение предложением президента России Путина о создании центра природного газа в Турции, президент Эрдоган заявил, что команды проведут необходимые технические, юридические и коммерческие оценки для скорейшего достижения общих целей", — сказано в сообщении канцелярии турецкого Эрдогана.