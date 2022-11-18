МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Члены Еврокомиссии осведомлены о результатах расследования Швеции ЧП на "Северных потоках", орган не принимает участие в следственных мероприятиях, однако очень серьезно относится к обеспечению безопасности критической инфраструктуры Евросоюза. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер. В Кремле оценили выводы шведского следствия по "Северным потокам"

"Мы видели сообщения, мы уже много раз комментировали события вокруг "Северных потоков". Вы знаете, что мы лично не участвуем в расследовании, но мы принимаем очень серьезно безопасность всей критической инфраструктуры ЕС", — отметил он.

Служба безопасности Швеции в пятницу заявила, что расследование ЧП на "Северных потоках" подтвердило диверсию на объектах, задокументировала значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.