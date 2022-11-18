МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе резко перешли к снижению после новостей о возобновлении работы Freeport LNG, теряют около 4%, падая ниже 1160 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. Американский завод СПГ Freeport LNG планирует возобновить производство

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1208,8 доллара за тысячу кубометров (+0,3%). По состоянию на 19.43 мск их стоимость составляет 1158,9 доллара (–3,8%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1204,6 доллара за тысячу кубометров.

Ранее в пятницу стало известно, что завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG планирует возобновить работу в середине декабря, а к марту 2023 года вернуться на полную мощность.

При этом стоимость контрактов с поставкой "на месяц вперед" и "на день вперед" практически сравнялась за счет роста в последние две недели цены на рынке спот. Если еще в начале месяца спотовые контракты дешевели примерно до 225 долларов за тысячу кубометров, то сейчас подорожали впятеро. Так стоимость газа с поставкой 18 ноября, по данным биржи EEX, составила почти 1145 долларов за тысячу кубометров.

В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (-14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и тёплой погоды.