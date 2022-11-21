МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США растут в понедельник на прогнозах более холодной погоды и более активного, чем ожидалось ранее, спроса на текущей неделе. Цены на газ в США выросли по итогам прошлой недели

Трейдеры также отмечают, что ожидаемое в середине декабря возобновление работы СПГ-терминала Freeport мощностью 2,1 млрд кубических футов в день может укрепить спрос на газ в ближайшие несколько недель. Работа терминала была приостановлена шесть месяцев назад после пожара.

Прогнозы погоды, предполагающие потепление в начале декабря, негативно отражаются на котировках. В случае более высоких температур воздуха спрос на газ для отопления помещений может оказаться ниже, чем ожидалось ранее.

Декабрьские фьючерсы на природный газ в 14.29 по Гринвичу выросли на 27,3 цента, или на 4,3%, до 6,576 доллара за млн БТЕ. Контракты могут завершить торги на самом высоком уровне с 7 ноября.

Спекулятивные инвесторы сокращают чистую короткую позицию по фьючерсам и опционам на NYMEX и ICE третью неделю подряд, и она достигла самого низкого уровня с сентября, согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле. Уменьшение короткой позиции спекулятивными инвесторами в течение трех недель подряд происходит впервые с апреля.

Премия, учитываемая в январских фьючерсах на природный газ по сравнению с декабрьскими контрактами, по итогам второго дня подряд может достичь рекордного максимума. Некоторые участники рынка не ожидают сильного похолодания в декабре.

За истекший период года фьючерсы на природный газ в США подорожали примерно на 73%. В Европе газ торгуется на уровне около 35 долларов за млн БТЕ, тогда как в Азии он торгуется по 26 доллров.