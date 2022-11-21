ВЕНА, 21 ноя — ПРАЙМ. Доля российского газа сократилась в Австрии с февраля по сентябрь текущего года с 79-ти до 21%, сообщил в понедельник национальный регулятор E-Control. Эксперты назвали главную причину роста цен на газ в Европе

Согласно информации регулятора на сайте energie.gv.at, в феврале импорт российского газа в Австрии составлял 79%, еще 21% страна закупала "из других источников". В сентябре доля российского импорта уменьшилась до 21%, "из других источников" Австрия получила 79% газа.

Также согласно информации регулятора, на 19 ноября уровень заполнения газохранилищ в стране составил 95,53%.

Как сообщил со ссылкой на минэнергетики Австрии телеканал OE24, власти страны заместили российские поставки за счет импорта газа из Норвегии, а также Северной Африки и Центральной Азии, речь идет также об "ограниченных закупках СПГ".

"Мы сделали большой шаг в сторону от нашей зависимости от российского газа. Я хотела бы поблагодарить всех, кто помог сделать это возможным — поставщиков энергии, которые пытались найти новые страны-поставщики, и всех людей, которые экономят энергию дома", — заявила, комментируя новые данные регулятора, министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.

Она добавила, что "по-настоящему свободны мы станем только тогда, когда сможем полностью обойтись без российского газа", работа над этой задачей "идет каждый день".

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.