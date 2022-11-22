МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Во вторник цены на природный газ в США потеряли около 2% на фоне прогнозов менее холодной погоды и менее активного, чем ожидалось ранее, спроса газ для отопления помещений в начале декабря. Кроме того, сохраняются сомнения относительно того, что СПГ-терминал Freeport возобновит работу в середине декабря, как и планируется. Цены на газ в США достигли двухнедельного максимума

Компания Freeport пока еще не подала заявку о возобновлении работы терминала в Управление по безопасности трубопроводов и опасным материалам (PHMSA) Министерства транспорта США. В связи с этим некоторые сомневаются в том, что терминал мощностью 2,1 млрд кубических футов в день сможет возобновить свою работу в середине декабря.

Между тем трейдеры отмечают, что потенциал снижения котировок газа ограничен на фоне опасений относительно возможной забастовки железнодорожников в США. Из-за забастовки поставки угля на электростанции могут быть сорваны, что поспособствует более активному использованию газа для генерации электроэнергии.

В 13.06 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX торговались с понижением на 14,1 цента, или 2,1%, по 6,635 доллара за млн БТЕ. В понедельник котировки завершили торги на максимуме закрытия с 7 ноября.

С начала года котировки природного газа на NYMEX прибавили около 78%.

В Европе газ торгуется по 36 долларов за млн БТЕ, а в Азии — по 27 долларов за млн БТЕ.