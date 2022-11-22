МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) предложила странам ЕС согласовать законодательное предложение ввести механизм ограничения всплесков цен газа на TTF (крупнейший европейский хаб, расположен в Нидерландах) на один год с автоматическим запуском. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в Евросоюзе.
"Мы сегодня делаем предложение по механизму коррекции рынка", — сообщил источник. — "Мы здесь не ограничиваем высокие цены, цель механизма состоит в ограничении эпизодов чрезмерных цен на газ".
Он уточнил, что речь идет о лимитировании цен на TTF сроком на год.
Отмечается, что ЕК предложила эту меру в середине октября, во вторник орган сделал более детальное предложение. Источник не исключил, что страны Евросоюза рассмотрят документ 24 ноября в ходе внеочередного совета глав Минэнерго.
По словам чиновника, механизм будет запущен только при определенных условиях.
https://1prime.ru/gas/20221122/838912565.html
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