МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) предложила странам ЕС согласовать законодательное предложение ввести механизм ограничения всплесков цен газа на TTF (крупнейший европейский хаб, расположен в Нидерландах) на один год с автоматическим запуском. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в Евросоюзе. Украина внезапно подложила Европе "газовую свинью"

"Мы сегодня делаем предложение по механизму коррекции рынка", — сообщил источник. — "Мы здесь не ограничиваем высокие цены, цель механизма состоит в ограничении эпизодов чрезмерных цен на газ".

Он уточнил, что речь идет о лимитировании цен на TTF сроком на год.

Отмечается, что ЕК предложила эту меру в середине октября, во вторник орган сделал более детальное предложение. Источник не исключил, что страны Евросоюза рассмотрят документ 24 ноября в ходе внеочередного совета глав Минэнерго.

По словам чиновника, механизм будет запущен только при определенных условиях.