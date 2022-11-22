МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена 24 ноября обсудить свое предложение по введению в ЕС временного механизма ограничения скачков цен на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположен в Нидерландах) в ходе заседания совета глав Минэнерго сообщества, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. ЕК предложила установить верхний предел для месячного фьючерса на газ

"Послезавтра у нас будет совет министров по энергетике. Мы обсудим сегодняшние предложения", — сказала чиновница.

Ранее во вторник ЕК официально предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт.ч, что соответствует примерно 2840 долларов за тысячу кубометров при паритете евро и доллара, или около 2920 долларов по текущему курсу.