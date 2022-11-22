МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Механизм ограничения скачков цен на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположен в Нидерландах) возможно ввести в Евросоюзе с 1 января, следует из релиза Европейской комиссии. Источник: ЕК предложила механизм ограничения всплесков цен газа на TTF

Ранее во вторник ЕК предложила сформировать такой механизм, теперь это предложение должны обсудить и по возможности согласовать страны Евросоюза на предстоящей 24 ноября встрече глав Минэнерго. Отмечается, что механизм автоматически запустится при превышении цены месячного фьючерса по индексу TTF 275 евро за МВт.ч в течение двух недель и при спреде между ценой TTF и глобальной ценой СПГ в 58 евро и больше в течение десяти торговых дней.

"Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года", — отмечается в релизе.