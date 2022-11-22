МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) сможет приостанавливать действие механизма ограничения всплесков цен на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположен в Нидерландах), если тот будет негативно влиять на газоснабжение или финансовую стабильность Евросоюза, говорится в релизе ЕК. Украина внезапно подложила Европе "газовую свинью"

"Чтобы отреагировать на возможные непреднамеренные негативные последствия ограничения цены, предложение предусматривает, что механизм может быть немедленно приостановлен в любое время… решением Комиссии о приостановлении, когда выявляются риски для безопасности снабжения союза, усилий по сокращению спроса, для потоков газа внутри ЕС или финансовой стабильности", — говорится в релизе.

Еврокомиссия еще в середине октября обрисовала идею создания механизма ограничения скачков цен по TTF, а ранее во вторник представила конкретные предложения на этот счет.

Ассоциация европейских энергетических бирж Europex и Европейская федерация торговцев энергией (EFET) в своих сообщениях от 21 ноября отметили, что такой механизм может угрожать финансовой стабильности Евросоюза.

Как сообщила во вторник ЕК, механизм будет запускаться автоматически при одновременном соблюдении двух условий. Первое — цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель. Этот лимит составляет около 2840 долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара, или примерно 2920 долларов по текущему курсу.

Второе условие — это если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро и больше в течение 10 торговых дней.

ЕК отметила, что при активации механизма сделки выше предельной цены в 275 евро совершаться не смогут.

Механизм, как считает ЕК, мог бы начать работать с 1 января. Однако, прежде чем эта схема ограничения цен на газ может быть реализована, ее должны согласовать страны Евросоюза.

Еврокомиссия хочет обсудить создание механизма на предстоящей 24 ноября встрече министров энергетики ЕС.