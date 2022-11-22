МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам вторника выросли на 7,5%, превысив отметку 1320 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Глава Enel предрек турбулентность цен на газ как минимум на два года

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1255,6 доллара за тысячу кубометров (+2%). Затем они перешли к снижению и достигли ценового минимума в первой половине дня — 1215,8 долларов за тысячу кубометров (-1,2%). После этого котировки росли и достигли ценового максимума незадолго до закрытия торгов — 1326,9 доллара за тысячу кубометров (+7,8%). Закрыли торги вторника фьючерсы на уровне в 1322,7 доллара за тысячу кубометров (+7,5%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1230,8 доллара за тысячу кубометров.

Ранее во вторник "Газпром" сообщил, что подаваемый им объем газа для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, передаваемый на украино-молдавской границе. Компания объявила, что 28 ноября начнет сокращать поставки газа через станцию "Суджа", если дисбаланс передачи газа транзитом в Молдавию сохранится. Биржевые цены отреагировали на это резким ускорением роста — до 1282,2 доллара за тысячу кубометров (+4,2%), однако через несколько минут цены отыграли скачок.

В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре опустилась ниже 2100 долларов, а в октябре — почти до 1380 долларов за тысячу кубометров. Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и теплой погоды.