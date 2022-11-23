МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Чехия в обозримом будущем может импортировать около 30 процентов алжирского газа, сообщил Министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикела. Алжир призвал не вводить санкции против российского продовольствия

"Главное, что мы договорились о поставках газа из Алжира в Чехию. Думаю, что в будущем Алжир будет играть ключевую роль в этих поставках, их доля может составить около 30% необходимого нам газа", — сказал он по возвращении с переговоров в Алжире.

Сикела добавил, что поставки из Алжира в Чехию могут осуществляться через Тунис и Италию, а также на СПГ-терминал у побережья Нидерландов в районе города Эмсхавена.

Чехия также ведет переговоры о дальнейших поставках газа с Норвегией, Катаром, Канадой и США, подчеркнул глава ведомства.

По его словам, 98% потребности страны в газе раньше покрывалось российским "голубым топливом". Сейчас ресурс поставляется по трубопроводам из Норвегии, а также морским путем из США на упомянутый СПГ-терминал в Эмсхавене. Минпромторг Чехии отметил, что на 10 ноября газохранилища страны были наполнены на 99%.