МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" может отгрузить уже третью партию сжиженного природного газа (СПГ) со своего производства "Портовая", груз может направиться в Грецию на приемный терминал на острове Ревитуса, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Газпром" предупредил о дестабилизации мирового рынка СПГ

"Газпром" нашел рынок для своего сжиженного газа с проекта "Портовая" на Балтике — им стала Греция. По данным "Коммерсанта", уже третий груз с этого завода может направиться на греческий приемный терминал "Ревитуса" в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Танкеры "Псков" и "Великий Новгород" с грузами "Портовой СПГ" уже разгружались там 3 октября и 16 ноября соответственно, ссылается издание на данные аналитической компании Kpler. Покупатель неизвестен, "но это может быть один из европейских трейдеров, который далее продает этот газ на бирже".

При этом Греция также продолжает покупать и трубопроводный газ у "Газпрома", но от российских поставок отказалась Болгария, которая сейчас снабжается газом в основном из Греции, добавляет издание.

Издание также замечает, что еще один груз с "Портовой" был отгружен 21 ноября регазификационным судном "Маршал Василевский" в Калининград, тогда как обычно эта область снабжается более дешевым трубопроводным газом транзитом через Литву.

Терминал для приема СПГ в Калининграде нужен для страховки на случай прекращения транзита. И поставка СПГ в Калининград понадобилась для "тестирования системы", пояснили изданию в "Газпроме".