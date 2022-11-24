Испанский министр Рибера: "потолок" цен на газ может привести к росту его стоимости
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Ограничение цен на российский природный газ может, наоборот, привести к увеличению стоимости ресурса, считает вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера.
"Очевидно, что нет смысла вводить столь высокие лимиты, как это сделала Европейская комиссия. Наоборот, это может произвести эффект, противоположный тому, к чему она стремится. Просто напросто это будет обозначать, что Европа готова покупать (газ) по этой цене, и таким образом мы будем призывать к повышению цен на газ, который будет продаваться в Европе", — сказала она перед заседанием совета министров энергетики Евросоюза.
В этом контексте Испания не отказывается от введения потолка цен как такового. Однако Рибера считает, что вместо одобрения конкретно завышенной или заниженной цены, стоит сделать выбор в пользу динамичного лимита, который будет ориентирован на изменения на международных рынках.
При этом, с одной стороны, вице-премьер рада тому, что было выдвинуто хотя бы какое-то конкретное предложение, которое можно будет обсуждать. Но, с другой стороны, эта идея ЕК плохо сформулирована, поскольку у нее есть серьезные недочеты в том, что касается "дизайна", "цены" и "условий".
"По нашему мнению, нельзя требовать такую высокую цену, которая никогда не будет введена. Этим летом такой лимит не мог быть применен, потому что этот ценовой порог должен быть превышен в течение 15 дней подряд. И если 15 дней подряд мы превышаем этот ценовой порог, это значит, что у Европы очень серьезная проблема. Ничего не нужно будет делать, потому что это будет настолько серьезно, что (Европа), вероятно, не сможет оправиться от этого шокового состояния", — объяснила министр энергетики.
https://1prime.ru/gas/20221124/838940189.html