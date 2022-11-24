МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Ограничение цен на российский природный газ может, наоборот, привести к увеличению стоимости ресурса, считает вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера. Евросоюз продолжит обсуждать потолок цен на российскую нефть

"Очевидно, что нет смысла вводить столь высокие лимиты, как это сделала Европейская комиссия. Наоборот, это может произвести эффект, противоположный тому, к чему она стремится. Просто напросто это будет обозначать, что Европа готова покупать (газ) по этой цене, и таким образом мы будем призывать к повышению цен на газ, который будет продаваться в Европе", — сказала она перед заседанием совета министров энергетики Евросоюза.

В этом контексте Испания не отказывается от введения потолка цен как такового. Однако Рибера считает, что вместо одобрения конкретно завышенной или заниженной цены, стоит сделать выбор в пользу динамичного лимита, который будет ориентирован на изменения на международных рынках.

При этом, с одной стороны, вице-премьер рада тому, что было выдвинуто хотя бы какое-то конкретное предложение, которое можно будет обсуждать. Но, с другой стороны, эта идея ЕК плохо сформулирована, поскольку у нее есть серьезные недочеты в том, что касается "дизайна", "цены" и "условий".

"По нашему мнению, нельзя требовать такую высокую цену, которая никогда не будет введена. Этим летом такой лимит не мог быть применен, потому что этот ценовой порог должен быть превышен в течение 15 дней подряд. И если 15 дней подряд мы превышаем этот ценовой порог, это значит, что у Европы очень серьезная проблема. Ничего не нужно будет делать, потому что это будет настолько серьезно, что (Европа), вероятно, не сможет оправиться от этого шокового состояния", — объяснила министр энергетики.