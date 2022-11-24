МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Страны Европейского союза разошлись во мнениях относительно уровня предела для цены российского газа, сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела. Пятнадцать стран ЕС остались недовольны предложением ЕК по ценам на газ

Ранее Еврокомиссия предложила установить потолок стоимости "голубого топлива" на уровне 275 евро за мегаватт-час (около 95 кубометров).

Министры энергетики стран ЕС на заседании в четверг обменялись мнениями по этим предложениям ЕК. По словам, чешского министра, дискуссия была бурной.

"Существуют очень различные мнения об уровне лимита, который предложила комиссия", — добавил он.

ЕК также предложила сформировать механизм корректировки газового рынка. Отмечается, что механизм автоматически запустится при превышении цены месячного фьючерса по индексу TTF 275 евро за МВт.ч в течение двух недель и при спреде между ценой TTF и глобальной ценой СПГ в 58 евро и больше в течение десяти торговых дней.

Однако это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования этого ныне крупнейшего европейского газового хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Так, 19 августа она была на уровне примерно 245 евро за мегаватт-час, резко подскочила до исторического максимума выше 340 евро 26 августа (чуть более 3,5 тысячи евро за тысячу кубов) и быстро снизилась, достигнув примерно 265 евро уже 30 августа.