КИШИНЕВ, 28 ноя — ПРАЙМ. "Молдовагаз" выплатил "Газпрому" всю сумму аванса за поставки топлива в ноябре, заявил глава молдавской компании Вадим Чебан. Молдавия оплатила "осевший" на Украине российский газ

"Хочу сообщить, что АО "Молдовагаз" обеспечило перечисление ПАО "Газпром" указанной задолженности, тем самым исполнив свои платежные обязательства по авансу (по новым объемам) перед поставщиком природного газа", — сообщил он в своем телеграм-канале.

Ранее "Молдовагаз" уже перечислил половину аванса в размере 21,41 миллиона долларов. Однако после этого потребление топлива в Молдавии увеличилось вдвое — с 52,11 миллиона до 102 миллионов кубов. В результате размер второго платежа также вырос и составил 20,49 миллиона долларов. Таким образом общий размер аванса за ноябрь достиг 41,9 миллиона долларов.

Ранее "Газпром" обратил внимание на неоднократные нарушения обязательств Кишинева по оплате поставок газа. Российская компания подчеркнула, что в случае новых нарушений может сократить или вовсе прекратить экспорт газа в Молдавию.