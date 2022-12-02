САМАРКАНД, 2 декабря — ПРАЙМ. Узбекистан заинтересован в проекте России по созданию тройственного газового союза между РФ, Казахстаном и Узбекистаном, на Совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде стороны договорились продолжить диалог, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак по итогам переговоров. Россия угодила в центр нового "газового треугольника" на Востоке

"Договорились продолжить диалог. Мы готовы обеспечить увеличение поставок газа в Республику Узбекистан, поскольку потребление газа в Узбекистане растет и в ближайшей перспективе будет расти. И есть возможность расширения этого сотрудничества по поставкам газа. Детали технические будут проработаны в ближайшее время", — сказал Новак.

На вопрос о том, есть ли у Узбекистана заинтересованность в реализации газового союза, Новак ответил: "Да, конечно. Мы договорились продолжить работу, поскольку есть заинтересованность в дополнительных поставках российского газа в Республику Узбекистан. Повторяю, нам нужно проработать технические вопросы и коммерческие".

Новак добавил, что Россия планирует использовать проект тройственного газового союза для обеспечения внутренних потребностей стран в газе и для наращивания экспортного потенциала. Россия и Узбекистан подписали 12 документов о двустороннем сотрудничестве

"Поскольку у нас развита газотранспортная инфраструктура, соединяющая единую газотранспортную систему России с Казахстаном, с Узбекистаном, сегодня осуществляется транзит газа по инфраструктуре. Мы ее будем использовать более комплексно в будущем. В том числе и для обеспечения внутренних потребностей Казахстана и Узбекистана и для наращивания потенциала поставок на экспорт", — пояснил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 28 ноября сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент Владимир Путин говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием РФ, Казахстана и Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".