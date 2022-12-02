Путин: Россия должна участвовать в расследовании ЧП на "Северных потоках"
Путин заявил что Россия должна участвовать в расследовании теракт на "Северных потоках"
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Расследование теракта на "Северных потоках" должно носить транспарентный характер и проводиться с участием российского стороны, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в пятницу провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.
"В этом же ряду – террористический акт против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", обстоятельства которого нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур", — следует из релиза.
Теракты на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября. Генеральная прокуратура России в связи с этим инициировала дело об акте международного терроризма.
Германия, Дания и Швеция не исключали целенаправленную диверсию на объектах.
https://1prime.ru/gas/20221202/839034997.html
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