МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Расследование теракта на "Северных потоках" должно носить транспарентный характер и проводиться с участием российского стороны, заявил президент Владимир Путин. В Швеции раскрыли возможный способ подрыва "Северных потоков"

Глава государства в пятницу провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.

"В этом же ряду – террористический акт против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", обстоятельства которого нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур", — следует из релиза.

Теракты на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября. Генеральная прокуратура России в связи с этим инициировала дело об акте международного терроризма.

Германия, Дания и Швеция не исключали целенаправленную диверсию на объектах.