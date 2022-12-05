В "Газпроме" назвали объем подачи газа на ГИС "Суджа" 5 декабря
"Газпром" подает газ через Украину в объеме 42,4 миллиона кубометров на 5 декабря
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет прокачку газа в Европу через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 5 декабря, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Об этом рассказал пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов.
По словам официального представителя "Газпрома", корпорация осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 5 декабря.
По словам Куприянова, украинская сторона вновь отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".
https://1prime.ru/gas/20221205/839051516.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.