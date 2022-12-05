МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет прокачку газа в Европу через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 5 декабря, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Об этом рассказал пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Россия угодила в центр нового "газового треугольника" на Востоке

По словам официального представителя "Газпрома", корпорация осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 5 декабря.

По словам Куприянова, украинская сторона вновь отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".