МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник растут на 9,5%, превышая 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Эрдоган рассказал о подготовке проекта газового хаба

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 1584,5 доллара (+7,7%). Стоимость по состоянию на 10.03 мск составляет 1611,3 доллара (+9,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1471,8 доллара за тысячу кубометров.