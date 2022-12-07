Фьючерсы на газ в США растут на прогнозах более холодной погоды
Фьючерсы на газ в США в среду растут на фоне прогнозов более холодной погоды
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В среду цены на природный газ в США выросли на фоне прогнозов более холодной погоды и высокого спроса на природный газ, чем ожидалось, в ближайшие две недели.
Похолодание может подстегнуть потребление газа для генерации электроэнергии. Объем запасов природного газа в настоящее время примерно на 2,4% ниже среднего 5-летнего значения.
Котировки растут вопреки поступившим на прошлой неделе новостям о том, что возобновление работы СПГ-терминала Freeport снова отложено, с середины декабря на конец года.
В 13.04 по Гринвичу январские фьючерсы на природный газ на NYMEX выросли в цене на 18,4 цента, или 3,4%, до 5,653 доллара за млн БТЕ. Во вторник котировки второй день кряду завершили торги на минимуме с 27 октября.
За истекший период года котировки природного газа выросли примерно на 53%.
В Европе природный газ торгуется по 44 доллара за млн БТЕ, а в Азии — по 33 доллара за млн БТЕ.
https://1prime.ru/gas/20221207/839088154.html
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