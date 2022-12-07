МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В среду цены на природный газ в США выросли на фоне прогнозов более холодной погоды и высокого спроса на природный газ, чем ожидалось, в ближайшие две недели. Цены на газ в США в понедельник снизились

Похолодание может подстегнуть потребление газа для генерации электроэнергии. Объем запасов природного газа в настоящее время примерно на 2,4% ниже среднего 5-летнего значения.

Котировки растут вопреки поступившим на прошлой неделе новостям о том, что возобновление работы СПГ-терминала Freeport снова отложено, с середины декабря на конец года.

В 13.04 по Гринвичу январские фьючерсы на природный газ на NYMEX выросли в цене на 18,4 цента, или 3,4%, до 5,653 доллара за млн БТЕ. Во вторник котировки второй день кряду завершили торги на минимуме с 27 октября.

За истекший период года котировки природного газа выросли примерно на 53%.

В Европе природный газ торгуется по 44 доллара за млн БТЕ, а в Азии — по 33 доллара за млн БТЕ.