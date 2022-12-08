МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы с поставкой в январе в Европе вечером четверга перешли от роста к снижению, падали почти на 10%, сейчас держатся ниже 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у 1696,3 доллара (+4,5%). В первой половине дня цены показывали рост, однако ближе к вечеру перешли к снижению. Пока максимально опускались до 1462,8 доллара (-9,7%). По состоянию на 19.41 мск держатся у 1487,2 доллара (-8,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены среды — 1620,4 доллара за тысячу кубометров, которая сформировалась на 7,8% выше, чем во вторник.