МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Информация об "отказе" Узбекистана от созданий газового союза с Россий и Казахстаном — попытка "помазать политикой эти процессы", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Австралии ввели внутренний "потолок" цен на газ и уголь

"Все это требует координации. И все это требует не координации с точки зрения политики, как об этом написало агентство Рейтер, никаких там политических условий нет, а с точки зрения именно коммерческой выгода и коммерческих интересов трех стран", — сообщил он.

По словам пресс-секретаря президента России, подобные искажения слов представителей Ташкента являются "попыткой СМИ помазать политикой все эти процессы".

Песков также отметил, что ситуацию с танкерами в черноморских проливах не стоит рассматривать как попытку шантажа.

Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах в Москве обсудили идею создания "газового союза" с участием Узбекистана. В свою очередь, вице-премьер — глава узбекистанского Миэнерго Журабек Мирзамахмудов подчеркивал, что страна будет импортировать ресурс по контрактам с соседями, а не через альянсы.

Вице-премьер России Новак отмечал, что у стран есть значительный потенциал для взаимодействия в энергетической отрасли, в том числе в транспортировке и переработке газа. в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.