ЕРЕВАН, 9 дек — ПРАЙМ. Вопрос формирования общего рынка газа в ЕАЭС остается чувствительным для Армении, заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке премьер-министр Армении Никол Пашинян. Песков прокомментировал сообщения об "отказе" Узбекистана от газового союза

По его словам, с точки зрения успешной реализации евразийской повестки крайне важно нахождение взаимоприемлемых решений по всем вопросам.

"В связи с этим армянская сторона считает приоритетным последовательную реализацию договоренностей, направленных на создание общих рынков энергоресурсов, в частности для нас остается чувствительным вопрос формирования общего рынка газа", — сказал Пашинян.

По его словам, "благодаря конструктивному диалогу и нацеленности на поиск компромиссных решений удалось обеспечить высокую степень готовности проекта международного договора о формировании общего рынка газа".

"Однако, учитывая сложность процесса, обусловленного необходимостью учета различных возможностей и интересов стран в энергетической сфере, остается ряд неурегулированных вопросов. Мы готовы проявить гибкость для достижения консенсуса и обеспечения баланса интересов всех государств-членов ЕАЭС по нерешенным вопросам с целью использования преимуществ и потенциала общего рынка газа Союза в полной мере", — заявил Пашинян.

"Позвольте еще раз подтвердить приверженность Армении, армянской стороны принципам и целям, заложенным в основе договора о ЕАЭС, и готовность к активному взаимодействию со всеми государствами-членами в интересах дальнейшего продвижения евразийской интеграции", — сказал Пашинян.

По его словам, "можно без сомнения констатировать, что наши совместные усилия приносят практический результат и мы ощущаем позитивный эффект от интеграции". "Это стало возможным благодаря слаженному взаимодействию государств союза и (Евразийской экономической — ред.) комиссии", — отметил глава правительства.