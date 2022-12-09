СТАМБУЛ, 9 дек — ПРАЙМ. Переговоры Турции и России по газу постоянно ведутся, никаких проблем в этом процессе нет, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Китай и страны Персидского залива обсудят создание зоны свободной торговли

Представители Турции и России в пятницу в Анкаре обсудят возможность получения более чем 25-процентной скидки на импортируемый российский газ, сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на турецких чиновников. В прошлом месяце агентство передавало, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.

"Они (переговоры — ред.) постоянно ведутся, и нет никаких удивляющих моментов в том, что они проходят в Анкаре. Между сторонами нет никаких проблем в этой связи, все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке", — сказал собеседник агентства.

На вопрос, просила ли Турция скидку у российской стороны, источник отметил, что "вдаваться в подробности переговорного процесса не является этичным". "Давайте дождемся итогов", — резюмировал он.