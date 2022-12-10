МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В идее создать "газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана нет политической игры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Газпром" установил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири" 9 декабря

"В настоящее время обсуждается инициатива о формировании "тройственного" проекта по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая "игра". Никакой "игры" здесь нет", — отметил он в интервью казахстанскому телеканалу "Хабар 24".

"Россия, Казахстан и Узбекистан – соседи с общей газотранспортной системой. Заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось. На днях читал сообщение, что в Узбекистане неожиданно наступил резкий дефицит электроэнергии. Вот конкретный пример, когда без всякой политизации и идеологии нужно использовать наши преимущества для решения практических вопросов в интересах наших граждан", — добавил Лавров.

Ранее на встрече в Кремле в конце ноября президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

В среду вице-премьер, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.

Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.