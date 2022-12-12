МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча газа внутри Евросоюза снизится примерно на 5% в 2023 году, при этом за первые девять месяцев текущего года она упала на 9% в основном за счет сокращения добычи в Нидерландах, говорится в отчете агентства. Немцев призвали экономить газ, чтобы пережить зиму

"Добыча природного газа в Европейском Союзе упала примерно на 9%, или на 3,6 миллиарда кубометров за первые девять месяцев 2022 года. Это произошло в основном за счет сокращения добычи в Нидерландах, крупнейшем производителе газа в ЕС. Добыча газа на Гронингенском месторождении… снизилась более чем на треть, или на 2 миллиарда кубометров за первые девять месяцев 2022 года", — говорится в отчете.

В то же время, добыча газа на других месторождениях Нидерландов также продолжала снижаться, упала на 10% по сравнению с прошлым годом. На других рынках Европы внутренняя добыча осталась на прежнем уровне или снизилась незначительно, добавляет МЭА.

"Мы предполагаем, что добыча природного газа в Европейском Союзе снизится примерно на 5% в 2023 году", — также сообщается в отчете. МЭА напомнило, что добыча на Гронингене должна быть прекращена не позднее 2024 года. И, хотя его технические возможности могли бы ослабить давление спроса на предложение, увеличение добычи на нем остается крайней мерой из-за риска землетрясений. Сокращения на Гронингене будут частично компенсироваться ростом добычи в Румынии и Дании.

Что касается импорта, МЭА прогнозирует, что Европа в начале 2023 года либо совсем перестанет получать трубопроводный газ из России, либо его поставки упадут до 25 миллиардов кубометров, что составит около четверти объема, поставляемого в регион в 2021 году. При этом, импорт по газопроводам от других стран вырастет менее чем на 1%, или на 1 миллиард кубометров из-за ограниченности мощностей. В то же время, агентство ожидает, что ЕС нарастит импорт СПГ примерно на 7 миллиардов кубометров газа в следующем году.

Однако Евросоюз, по мнению, МЭА может сыграть решающую роль в пополнении газовых хранилищ в Украине и обеспечении поставок в Молдову. В частности, Украина рискует к марту 2023 года остаться с истощенными ПХГ даже при снижении потребления газа на 25%, так как их заполненность к началу отопительного сезона составила 14,6 миллиарда кубометров вместо целевых 19 миллиардов.

"В случае полного прекращения поставок российского трубопроводного газа, Украине и Молдове потребуется около 12 миллиардов кубометров газа, импортируемого из ЕС летом 2023 года, чтобы пополнить свои хранилища к началу отопительного сезона 2023-2024 годов", — говорится в отчете.

По оценкам МЭА, в первую очередь, из-за сокращения поставок из России, Европе в 2023 году может не хватить до 30 миллиардов кубометров газа, поэтому оно предложило меры стоимостью 100 миллиардов евро, способные сократить этот разрыв. Агентство предполагает, что ПХГ Европы будут заполнены примерно на треть в начале апреля 2023 года, что означает необходимость закачать летом в хранилища 65 миллиардов кубометров, чтобы достичь уровня заполненности в 95% к началу следующего отопительного сезона.