МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги понедельника снижением цены примерно на 3%, до 1469 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Девятый пакет санкций Евросоюза не затронет российский энергосектор

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки в 1499,3 доллара (-1,3%). Однако вскоре цены перешли к снижению и достигли ценового минимума в 1384,4 доллара (-8,9%). К устойчивому росту котировки вернулись ближе к вечеру. Ценовой максимум составил 1510,3 доллара (-0,6%), а цена закрытия — 1468,5 доллара (-3,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены пятницы — 1519 долларов за тысячу кубометров.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле-мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов.