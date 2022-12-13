"Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 13 декабря
"Газпром" подает газ через Украину в объеме 42,4 миллиона кубометров на 13 декабря
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет поставки газа в Европу через территорию Украины в подтвержденном украинским оператором объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 13 декабря, на ГИС "Сохрановка" заявка опять отклонена. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов.
По словам представителя холдинга, отечественное "голубое топливо" проходит через ГИАС "Суджа" в объеме 42,4 миллиона кубометров на 13 декабря, что подтвердила украинская сторона.
Куприянов добавил, что Киев вновь отклонил заявку "Газпрома" на прокачку через ГИС "Сохрановка".
https://1prime.ru/gas/20221213/839148066.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.