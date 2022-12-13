МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет поставки газа в Европу через территорию Украины в подтвержденном украинским оператором объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 13 декабря, на ГИС "Сохрановка" заявка опять отклонена. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Реверсные поставки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" возобновлены

По словам представителя холдинга, отечественное "голубое топливо" проходит через ГИАС "Суджа" в объеме 42,4 миллиона кубометров на 13 декабря, что подтвердила украинская сторона.

Куприянов добавил, что Киев вновь отклонил заявку "Газпрома" на прокачку через ГИС "Сохрановка".