"Газпром": отбор газа из европейских ПХГ 13 декабря достиг рекордных 738 миллионов кубов
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Отбор газа из подземных хранилищ Евросоюза во вторник достиг рекордной отметки в 738 миллионов кубических метров, сообщил "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
"13 декабря из подземных хранилищ Европы отобран максимальный, рекордный для этой даты объем газа за всю историю наблюдений — 738 миллионов кубометров", — говорится в телеграм-канале российской компании.
Как уточняется, максимальный отбор зафиксировали в том числе в ФРГ — 250,1 миллиона кубов, Франции — 117,6 миллиона, Чехии — 36,5 миллиона.
При этом ФРГ и Франция обладают крупнейшими запасами газа в ЕС, напомнил "Газпром".
Ранее компания уже предупреждала, что нагрузка на европейские ПХГ грядущей зимой может оказаться выше, поскольку в этом году изменились маршруты и источники поставок.
https://1prime.ru/gas/20221215/839184942.html
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