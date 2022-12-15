МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Отбор газа из подземных хранилищ Евросоюза во вторник достиг рекордной отметки в 738 миллионов кубических метров, сообщил "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье снизился на 45 процентов

"13 декабря из подземных хранилищ Европы отобран максимальный, рекордный для этой даты объем газа за всю историю наблюдений — 738 миллионов кубометров", — говорится в телеграм-канале российской компании.

Как уточняется, максимальный отбор зафиксировали в том числе в ФРГ — 250,1 миллиона кубов, Франции — 117,6 миллиона, Чехии — 36,5 миллиона.

При этом ФРГ и Франция обладают крупнейшими запасами газа в ЕС, напомнил "Газпром".

Ранее компания уже предупреждала, что нагрузка на европейские ПХГ грядущей зимой может оказаться выше, поскольку в этом году изменились маршруты и источники поставок.