МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Окончательного решения по цене на газ для Минска в 2023 году и условиям формирования единого рынка газа с РФ еще нет, это предмет переговоров, сообщил глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич. Лукашенко возмутился срывом сроков программы единого с Россией рынка газа

"Работа по согласованию ценовых условий 2023 года и дальнейшему формированию объединенного рынка газа Союзного государства осуществлялось в рамках союзной программы. Белорусская сторона своевременно подготовила предложения, и по ценам на природный газ на 2023 год внесены предложения. Они неоднократно обсуждались на различных уровнях (с российской стороной — ред.)… Пока окончательного решения нет, переговоры продолжаются, в том числе это один из вопросов, которые будут рассмотрены на самом высоком уровне", — сказал Каранкевич на пресс-конференции в понедельник в Минске.

Он уточнил, что конкретные сроки начала функционирования единого рынка газа Белоруссии и России являются предметом дальнейших переговоров.

В понедельник в Минске пройдут переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Белорусский президент говорил, что хочет обсудить с российским коллегой цены на энергоносители, и подчеркивал, что стоимость российского газа для Минска должна быть сопоставима с внутрироссийскими ценами, чтобы белорусские и российские предприятия находились в равных конкурентных условиях. В пятницу на совещании по белорусско-российскому сотрудничеству Лукашенко заявил о срыве сроков создания единого рынка газа с Россией. Ранее президент России говорил, что до 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа России и Белоруссии. Также сообщалось, что принципы его работы стороны договорились разработать до июля 2022 года.

Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года — 128,52 доллара за 1 тысячу кубометров. Белоруссия с апреля перешла на расчеты за газ в российских рублях. Также были подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования цены на российский газ для Белоруссии и его оплаты до конца 2022 года в привязке к российскому рублю.