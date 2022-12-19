МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 19 декабря, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, рассказал журналистам пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. После пожара на газоконденсатном месторождении в Приангарье возбудили дело

"Газпром", по его словам, осуществляет подачу газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном оператором страны через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 19 декабря.

Куприянов подчеркнул, что Киев отклонил заявку на ГИС "Сохрановка".