МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе начали торговую неделю снижением и по итогам торгов в понедельник впервые с конца ноября опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров, потеряв почти 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе – у отметки 1236,4 доллара за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 1167,2 доллара (–8,1%), максимум — 1286 доллара (+1,2%). Последние фьючерсы торговались по 1171,1 доллара (–7,8%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня, пятницы, – 1270,7 доллара за тысячу кубометров (–14,4% по сравнению с показателем в четверг).

Газовые контракты на рынке спот также подешевели – с поставкой "на день вперёд" на 17 и 18 декабря с 1475 долларов до 1290 долларов (–12,5%), а на 19 декабря – до 1280 долларов за тысячу кубометров (–0,8%), следует из данных биржи EEX.

Биржевая стоимость газа в Европе резко опустились в пятницу. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что снижение цен может быть связано с потеплением. По данным метеорологической службы Weather Online, температура будет плюсовой во всех европейских странах, кроме Польши и Молдавии. Так, днём в понедельник до 2 градусов выше нуля прогнозировалось в Вене, до 4 градусов – в Берлине, выше 10 градусов – в Париже и Лондоне.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли ещё в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой текущего года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Несмотря на снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.