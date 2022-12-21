МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе продолжают торговую неделю снижением и в среду утром опускаются почти на 6%, находясь у 1090 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Китай потирает руки: Европа отдаст ему свой последний газ

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе – у отметки 1124,7 доллара за тысячу кубометров (–3%). Стоимость по состоянию на 10.06 мск составляла 1092,6 доллара (–5,7%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 1158,4 доллара за тысячу кубометров.

Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнёт действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.