МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе завершили торги четверга в минусе на 5,8%, до 1009,4 доллара за тысячу кубометров, продемонстрировав пятый день снижения подряд, следует из данных биржи ICE. Глава Минэнерго Австрии обвинила Россию в росте цен на газ

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) снова открыли торги в минусе – у отметки 1045,5 доллара за тысячу кубометров (–2,4%). В первые 20 минут торгов был достигнут ценовой максимум в 1056,2 доллара (-1,4%), а в 11.05 мск впервые с 25 октября опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Ценовой минимум при этом был достигнут уже в последний час торгов и составил 996,1 доллара за тысячу кубометров (-7%). Последние фьючерсы торговались по 1009,4 доллара (–5,8%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 1071,4 доллара за тысячу кубометров.

Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнёт действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.