МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG может отложить возобновление работы до февраля из-за ожидания одобрения регулирующих органов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Ведущий американский экспортер газа, компания Freeport LNG, как ожидается, продлит семимесячный простой своего завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Техасе до февраля, поскольку ожидает одобрения регулирующих органов", — пишет агентство.

"Официальных сообщений не поступало, но никто не ожидает никаких грузов раньше конца февраля" — приводит Рейтер слова одного из источников. "Вторая половина января теперь вне поля зрения", — говорит другой источник агентства.

При этом, как сообщает Рейтер, представительница компании заявила, что сроки перезапуска остаются в силе, и компания по-прежнему планирует перезапуск во второй половине января.

Ранее компания сообщала, что ожидает частичного восстановления производства СПГ на заводе в середине декабря, а до этого полагала, что после произошедших в начале июня взрыва и пожара предприятие будет закрыто минимум на три месяца. Первоначальный же период простоя в связи с необходимостью устранения последствий аварии вообще оценивался в три недели. Выход на 100% загрузку предполагается в марте текущего года.

Завод Freeport LNG в Техасе, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов в сутки, обеспечивая около 20% экспорта СПГ из США. По данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в 2021 году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.