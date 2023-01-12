МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе завершили торги четверга ростом на 4,8% и достигли 760,9 доллара за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE. Цены на золото впервые с мая превысили 1900 долларов за тройскую унцию

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 745,2 доллара (+2,5%). В первые полчаса торгов был достигнут ценовой максимум, который составил 778,7 доллара (+7,2%). Ценовой минимум составил 728,7 доллара за тысячу кубометров (+0,3%) и был достигнут после 18.00 мск. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 726,4 доллара за тысячу кубометров.

При этом биржевые цены на газ в Европе 5 января впервые почти за 16 месяцев — с 10 сентября 2021 года — опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что снижение газовых котировок на европейской бирже связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, но к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.