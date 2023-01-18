МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Объем поставок российского газа в рамках обсуждаемого проекта "Пакистанский поток" может достичь 20–30 миллиардов кубометров в год, сказал в комментарии РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Объем ФНБ за декабрь сократился на 955 миллиардов рублей

Планируется, что газопровод "Пакистанский поток" (ранее назывался "Север–Юг") будет проходить из портового города Карачи на юге Пакистана до Лахора на севере страны. Российский газ по нему можно будет поставлять в виде сжиженного природного газа (СПГ) через Карачи при наличии там инфраструктуры для приема СПГ, объяснил собеседник агентства.

Кроме того, строится газопровод TAPI (Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия), по которому газ может поставляться из Туркмении через Афганистан и далее направляться в Китай, отметил Скрябин. По его словам, выгода для России возможна при перераспределении потоков газа: если туркменское топливо отправится в Пакистан, то российское можно направить в Китай.

"Что касается объемов, речь при перенаправлении объемов может идти о 20–30 миллиардах кубометров в год (мощность TAPI – 33 миллиарда, мощность "Пакистанского потока" – 16 миллиардов кубометров), то есть вполне значимые объемы", – добавил аналитик.

Президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в сентябре 2022 года заявил, что возможны поставки трубопроводного газа из России в Пакистан, часть инфраструктуры для этого уже создана.

Проект газопровода "Пакистанский поток" находится на стадии разработки, в ближайшее время по нему будет разработана дорожная карта, заявил на этой неделе министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью газете Nation.

Российская делегация 17 января прибыла в Пакистан для трехдневных двусторонних переговоров в рамках форума межправительственной комиссии. В понедельник издание News сообщало, что власти Пакистана на этих переговорах намерены обсудить с Россией соглашение о торговле нефтью и СПГ на долгосрочной основе.