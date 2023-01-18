МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Минэнерго США прогнозирует, что в 2023 году спотовая цена на газ на американском хабе Henry Hub составит в среднем 4,9 доллара за MMBtu (британских тепловых единиц, БТЕ), снизившись более чем на 1,5 доллара по сравнению с 2022 годом. Эксперт оценил, сколько газа можно поставить по "Пакистанскому потоку"

"…Мы прогнозируем, что в 2023 году спотовая цена на газ на американской площадке Henry Hub составит в среднем 4,9 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), что более чем на 1,5 доллара за MMBtu ниже, чем в 2022 году", — говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

При этом в начале 2023 года прогнозируется рост цен из-за похолодания после теплого начала января.

Также минэнерго ждет возобновления работы завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG в Техасе в первом квартале этого года. Это также будет способствовать росту цен, поскольку возобновление экспортных поставок с завода увеличит общий спрос на газ в США примерно на 2 миллиарда кубических футов в сутки. Таким образом, в первом квартале 2023 года средняя цена на Henry Hub, по прогнозу, будет близка к 5 долларам за MMBtu.

При этом EIA ожидает увеличения добычи газа в 2023 году примерно на 2%, до 100-101 миллиарда кубических футов в сутки. Также ожидается снижение потребления газа в электроэнергетике на фоне запуска новых возобновляемых энергомощностей и общего снижения потребления электроэнергии в результате более холодной летней погоды.

Отмечается, что в 2023 году в США не планируется вводить в эксплуатацию новые мощности по экспорту СПГ, соответственно, экспорт СПГ не увеличится.

В 2024 году также ожидается снижение цен на газ на фоне роста производства и снижения потребления. Среднемесячный объем экспорта СПГ из США к концу 2024 года, исходя из прогноза, превысит 13 миллиардов кубических футов в сутки и продолжит расти в 2025 году благодаря увеличению общих экспортных мощностей СПГ в стране.